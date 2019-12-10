2019-12-10T08:22:18+03:00
Общество

Жителей улицы Степной в Брянске напугали стаи бродячих собак

Фото псов появилось в соцсетях
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Фото: vk.сom группа "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.сom группа "ЧП и ДТП Брянск".
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Жители улицы Степной в Советском районе Брянска пожаловались на стаи бездомных собак. Свора псов, в которой есть как взрослые питомцы, так и малыши, попала в объектив камеры.

Собаки обосновались во дворе дома №12 на Степной. По словам местных жителей, животные живут за забором возле местного магазина. И порой ведут себя агрессивно.

Жители микрорайона и раньше жаловались на стаи бродячих псов. Животные пробираются во дворы сквозь металлические ограждения новых домов.

При этом обещанный горожанам год назад приют для бродячих животных в Брянске так и не появился.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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