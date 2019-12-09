2019-12-09T17:11:07+03:00
Общество

В Карачеве 11 и 12 декабря ограничат движение на переезде

На участке будут ремонтировать пути
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Движение ограничат около станции Карачев.Движение ограничат около станции Карачев.Фото: Анатолий ЯКИМОВ
Изменить размер текста:

В Карачеве на два дня, 11 и 12 декабря, ограничат движение на переезде. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД, неудобства связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами.

Ограничение будет действовать около станции Карачев на железнодорожном переезде 91-й километр - с 9 утра до четырех дня.

- Движение автомобилей будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - уточнили в МЖД. – Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом
В Брянске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
Кавалер украл у жительницы Брянска банковскую карту
Брянского филина «утеплили» шапочкой и шарфом
Я б в экологи пошёл! Пусть меня научат!
Брянец стащил борсетку у водителя грузовика, пока тот разгружал товар
«Новогодний марафон с ЛДПР» стартует на Брянщине
Призывники из Брянской области будут служить в элитном Семеновском полку
В Клинцах не разработали программу по охране земель
Брянец ответит за жестокое убийство 19-летнего студента
Урок для всех
На Брянщине нашли железнодорожного вора
В центре Брянска устанавливают новогодние "арки желаний"
Юная жительница Брянска выступила на шоу "Лучше всех"
На трассе в Почепском районе «Хендай» занесло и выбросило в кювет
В Брянске направили в суд дело об убийстве коллег сотрудником спецсвязи
Пешеход, погибший в аварии на улице Бежицкой в Брянске, нарушил ПДД
Брянскому медику Елене Воскобойниковой присвоили звание "Заслуженный врач"
В массовом ДТП на Кургане в Брянске пострадали четыре человека
В Брянске благоустраивают проспект Московский