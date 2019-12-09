В Карачеве 11 и 12 декабря ограничат движение на переезде

СЕГОДНЯ 17:05 2019-12-09T17:11:07+03:00

На участке будут ремонтировать пути

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В Карачеве на два дня, 11 и 12 декабря, ограничат движение на переезде. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД, неудобства связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами.

Ограничение будет действовать около станции Карачев на железнодорожном переезде 91-й километр - с 9 утра до четырех дня.

- Движение автомобилей будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - уточнили в МЖД. – Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU