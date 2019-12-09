2019-12-09T17:30:15+03:00
Общество

Брянского филина «утеплили» шапочкой и шарфом

А в сквере Тютчева скоро появятся 50 огромных снежинок
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Брянский филин к Новому году готов!Брянский филин к Новому году готов!Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Брянск продолжают наряжать к Новому году. В праздничный наряд одели филина на площади Ленина. Топиарную фигуру птицы теперь украшают ярко-красные шапочка и шарф с зимним орнаментом.

Наряд для филина подготовила Советская районная администрация при поддержке районного Центра внешкольной работы и учителей школы №2.

В Центре внешкольной работы также трудятся над изготовлением 50 гигантских снежинок, которые скоро украсят центр Брянска.

- Педагоги Центра под руководством мастера народного творчества Дарьи Алекперовой работают уже третий день, - рассказали пресс-службе Брянской горадминистрации. - Снежинки делают из изолона - сшитого полипропилена – в технике «квиллинг». Это искусство изготовления плоских или объемных композиций из полосок материала методом склейки, в данном случае - с применением строительного фена.

Снежинки - 15 белых и 35 синих - составят общую композицию со светящимися гирляндами в сквере Тютчева.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом
В Брянске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны
Кавалер украл у жительницы Брянска банковскую карту
В Карачеве 11 и 12 декабря ограничат движение на переезде
Я б в экологи пошёл! Пусть меня научат!
Брянец стащил борсетку у водителя грузовика, пока тот разгружал товар
«Новогодний марафон с ЛДПР» стартует на Брянщине
Призывники из Брянской области будут служить в элитном Семеновском полку
В Клинцах не разработали программу по охране земель
Брянец ответит за жестокое убийство 19-летнего студента
Урок для всех
На Брянщине нашли железнодорожного вора
В центре Брянска устанавливают новогодние "арки желаний"
Юная жительница Брянска выступила на шоу "Лучше всех"
На трассе в Почепском районе «Хендай» занесло и выбросило в кювет
В Брянске направили в суд дело об убийстве коллег сотрудником спецсвязи
Пешеход, погибший в аварии на улице Бежицкой в Брянске, нарушил ПДД
Брянскому медику Елене Воскобойниковой присвоили звание "Заслуженный врач"
В массовом ДТП на Кургане в Брянске пострадали четыре человека
В Брянске благоустраивают проспект Московский