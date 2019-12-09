Брянского филина «утеплили» шапочкой и шарфом
Брянск продолжают наряжать к Новому году. В праздничный наряд одели филина на площади Ленина. Топиарную фигуру птицы теперь украшают ярко-красные шапочка и шарф с зимним орнаментом.
Наряд для филина подготовила Советская районная администрация при поддержке районного Центра внешкольной работы и учителей школы №2.
В Центре внешкольной работы также трудятся над изготовлением 50 гигантских снежинок, которые скоро украсят центр Брянска.
- Педагоги Центра под руководством мастера народного творчества Дарьи Алекперовой работают уже третий день, - рассказали пресс-службе Брянской горадминистрации. - Снежинки делают из изолона - сшитого полипропилена – в технике «квиллинг». Это искусство изготовления плоских или объемных композиций из полосок материала методом склейки, в данном случае - с применением строительного фена.
Снежинки - 15 белых и 35 синих - составят общую композицию со светящимися гирляндами в сквере Тютчева.
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ИСТОЧНИК KP.RU