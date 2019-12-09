Я б в экологи пошёл! Пусть меня научат!

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-09T16:34:40+03:00

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АО «Чистая планета» приняла участие в Международном фестивале научно-технического творчества «От Винта!»

В воскресенье, 8 декабря, в Брянском государственном инженерно-технологическом университете прошли мотивационно-профориентационные тренинги для активистов Российского движения школьников. Мероприятие проходило в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» и открытого экспертного нон-стоп форума «Русское инженерное слово».

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» уделяет большое внимание экологическому воспитанию детей и молодежи и поддерживает БГИТУ в реализации экологических проектов. Один из совместных проектов - игра «ECOGAME», которую разработали преподаватели и студенты университета вместе с АО «Чистая планета» и была презентована участникам фестиваля.

- Ребята поиграли не только в настольную, но и в широкоформатную версию – игровое поле разместили прямо у входа в здание корпуса университета. Получилось здорово! Ведь эта не только вариант организации игрового досуга, но и возможность узнать новую информацию по мусорной теме, попробовать себя в качестве профессионального эколога, организующего всестороннюю работу по обращению с отходами в производственной и бытовой сферах, - рассказала проректор по научной и инновационной деятельности БГИТУ Елена Цублова.

ИСТОЧНИК KP.RU