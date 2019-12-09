2019-12-09T16:07:16+03:00
Политика

«Новогодний марафон с ЛДПР» стартует на Брянщине

Елена ВАСИЛЬЕВА
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В рамках мероприятия свыше семи тысяч детей получат свои новогодние сладостиВ рамках мероприятия свыше семи тысяч детей получат свои новогодние сладости
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Брянское отделение ЛДПР начинает проведение ежегодного традиционного «Новогоднего марафона с ЛДПР».

В рамках мероприятия свыше семи тысяч детей получат свои новогодние сладости. Уже с 20 декабря активисты партии будут адресно развозить новогодние подарки по всей Брянской области. Их получат семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также дети-инвалиды, ребята из многодетных и малообеспеченных семей. В этом году жители области получат более 7000 тысяч новогодних подарков.

Вместе с активистами депутаты от ЛДПР лично побывают в многодетных семьях в Брянске и районах Брянской области, чтобы вручить сладости мальчишкам и девчонкам, пообщаться с родителями, узнать о проблемах и, конечно же, помочь в их разрешении.

Уточнять все подробности акции «Новогодний марафон с ЛДПР» и оставлять заявку на получение сладких наборов необходимо в штабе Брянского регионального отделения партии до 23 декабря по адресу: город Брянск, улица Горького, 17, офис 1 или по телефону 8 (4832) 66-02-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

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