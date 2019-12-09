2019-12-09T15:13:56+03:00
Общество

Призывники из Брянской области будут служить в элитном Семеновском полку

Новобранцы уже принесли присягу
Елена РАКОВА
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Брянские новобранцы принесли присягу.Брянские новобранцы принесли присягу.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Призывники из Брянской области стали солдатами Семеновского полка. Присягу новобранцы принесли в Музее Победы 7 декабря.

Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". Под куполом зала славы развернулись основные сражения Великой Отечественной войны. Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги в годы войны, внесли Боевое знамя полка и Государственный флаг Российской Федерации, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. Затем все вместе спели гимн Российской Федерации.

Кстати, в этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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