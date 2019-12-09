Урок для всех

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-09T14:33:33+03:00

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Больше миллиона просмотров набрал в YouTube короткометражный фильм «Урок экологии» от завода по производству маринованных огурцов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области (АО «Чистая планета») активно приучает жителей Брянска к культуре раздельного сбора отходов с первого дня «реформы чистоты» и советует всем посмотреть этот 20-минутный фильм, призывающий каждого из нас к ответственности и правильному выбору в пользу сохранения экологического состояния окружающей среды.

Главные роли в фильме сыграли - известные актёры Дмитрий Лысенков и Ирина Пегова. Сюжет незамысловатый, но жизненный - учитель биологии Иван Борисович настойчиво пытается приучить учеников и учителей своей школы к раздельному сбору. Но встречает сопротивление и укор взрослых. Кино доброе и о важном!

Ссылка для просмотра:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CTWua2vsqWU

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ИСТОЧНИК KP.RU