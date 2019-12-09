2019-12-09T14:08:54+03:00
Происшествия

На Брянщине нашли железнодорожного вора

Злоумышленник прикарманили около 300 килограммов чермета
Елена РАКОВА
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области нашли железнодорожного вора, который прикарманил около 300 килограммов черного металлолома. Кража произошла в конце ноября с полувагона, в составе грузового поезда.

Сотрудники транспортной полиции вышли на след подозреваемого им оказался не раз судимый брянец. Украденный чермет у него забрали.

- На мужчину завели уголовное дело за кражу, - рассказали в Брянском ЛО МВД России на транспорте. - Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Как выяснилось, во время совершения преступления брянец пренебрег правилами личной безопасности, подвергал свою жизнь и здоровье опасности, а также создавал угрозу безопасности движения поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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