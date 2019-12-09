2019-12-09T13:19:53+03:00
Общество

Юная жительница Брянска выступила на шоу "Лучше всех"

Девочка прочла наизусть несколько прозаических отрывков
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Шестилетняя жительница Брянска Полина Фомочкина поразила ведущего шоу "Лучше всех" на Первом канале Максима Галкина. Выпуск телепередачи вышел в эфир в воскресенье, 8 декабря.

На шоу Полина приехала вместе с мамой и бабушкой. Девочка рассказала ведущему, что очень любит рисовать.

Полина Фомочкина прочитала наизусть отрывки из рассказов детского писателя Андрея Усачева. И встретилась на шоу с автором своих любимых книжек. Писатель подарил Полине сборник своих стихотворений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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