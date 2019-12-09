Пешеход, погибший в аварии на улице Бежицкой в Брянске, нарушил ПДД

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-09T11:44:22+03:00

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Мужчина, который погиб в ДТП на улице Бежицкой в Брянске, переходил дорогу в неположенном месте. Мы уже писали, что трагедия произошла около полвторого ночи 8 декабря.

В Госавтоинспекции рассказали подробности. По предварительным данным, 24-летний водитель Mercedes-Benz E220 CDI двигался со стороны улицы Плодородной в сторону улицы Дуки. Под колеса иномарки угодил 30-летний пешеход, который решил «проскочить» в неположенном месте – слева направо по ходу движения автомобиля.

- Мужчина скончался на месте, - говорят в ГИБДД. - По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU