Брянскому медику Елене Воскобойниковой присвоили звание "Заслуженный врач"

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-09T11:32:29+03:00

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Двум брянцам присвоили почетные звания. Указ об этом подписал президент Владимир Путин 6 декабря, сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации" присвоено заведующей судебно-химическим отделением Брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Елене Воскобойниковой.

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу почетного звания "Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации" удостоен прокурор Унечского района Брянской области Геннадий Михайлович Старченко.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил Елену Воскобойникову и Геннадия Старченко с получением высокой государственной награды, пожелав здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в труде на благо Брянской области и России.

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ИСТОЧНИК KP.RU