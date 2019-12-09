В массовом ДТП на Кургане в Брянске пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-09T11:25:58+03:00

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Стали известны подробности автоаварии с участием трех машин на Кургане Бессмертия в Брянске. Напомним, ДТП произошло 8 декабря около часа ночи на улице Дуки.

По предварительной версии областной ГИБДД, 21-летний водитель Audi A8 ехал со стороны улицы Степной в сторону улицы 3 Июля. Автомобилист не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в «Renault Logan» под управлением 47-летнего водителя.

От удара «Ауди» отбросило на Volkswagen Polo, за рулем которого находился 24-летний водитель. Машина ехала со стороны улицы 3 Июля.

Травмы получили четыре человека. Спровоцировавший аварию водитель «Ауди» попал в больницу с переломом лодыжки. Водителя «Рено» госпитализировали с перелом бедра и пяти ребер. Чуть меньше пострадал водитель «Фольксвагена»: с ушибами плеча и шейного отдела позвоночника его отправили на домашнее лечение.

- Четвертый пострадавший - 23-летний пассажир «Рено», - рассказали в Госавтоинспекции. - Медики диагностировали ушиб лица, головы и колена, выписали лечение и отпустили домой.

По факту ДТП проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU