В Брянске возле ДК Медведева установили «замученную» ель
В Бежицком районе Брянска у ДК Медведева поставили «непраздничную» новогоднюю ель. Снимок облезлого дерева прислали в редакцию NASHBRYANSK.RU.
Елку еще не украсили новогодними игрушками, а она уже вызвала массу вопросов у горожан. В СМИ лесную жительницу окрестили «уродливой» и «некрасивой». Возможно, что украшения смогут немного поправить ситуацию, если после нападок в сети елочку не заменят вовсе.
Фото: nashbryansk.ru.
Напомним, новогодняя ель недавно украсила Курган Бессмертия.
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ИСТОЧНИК KP.RU