На Кургане Бессмертия в Брянске поставили елку
На новогоднем дереве еще нет игрушек
Фото: vk.vom, группа "Актуальный Брянск".
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На Кургане Бессмертия в Советском районе Брянска появилась новогодняя елка. Зеленую красавицу сфотографировали и опубликовали в соцестях местные жители.
Автор поста подписал снимок: «Новый год к нам мчится». Дерево пока что стоит без игрушек, но в ближайшее время, по всей видимости, это исправят.
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ИСТОЧНИК KP.RU