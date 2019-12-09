На Кургане Бессмертия в Брянске поставили елку

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-09T10:26:59+03:00

На новогоднем дереве еще нет игрушек

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На Кургане Бессмертия в Советском районе Брянска появилась новогодняя елка. Зеленую красавицу сфотографировали и опубликовали в соцестях местные жители.

Автор поста подписал снимок: «Новый год к нам мчится». Дерево пока что стоит без игрушек, но в ближайшее время, по всей видимости, это исправят.

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ИСТОЧНИК KP.RU