В понедельник брянцев ждет потепление до плюс пяти градусов
На дорогах будет гололед
В понедельник брянцев ждет небольшое потепление.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Похоже, зима на Брянщине еще не утвердилась в своих правах. Днем в понедельник, 9 декабря, в регионе ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Ночью, как сообщает региональное МЧС, похолодает до 4 мороза.
Существенных осадков не ожидается, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.
А на автодорогах нужно быть особенно осторожными – местами ожидается гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU