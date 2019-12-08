2019-12-08T19:53:28+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет потепление до плюс пяти градусов

На дорогах будет гололед
Ольга УМАРОВА
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В понедельник брянцев ждет небольшое потепление.В понедельник брянцев ждет небольшое потепление.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Похоже, зима на Брянщине еще не утвердилась в своих правах. Днем в понедельник, 9 декабря, в регионе ожидается от 0 до 5 градусов тепла. Ночью, как сообщает региональное МЧС, похолодает до 4 мороза.

Существенных осадков не ожидается, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

А на автодорогах нужно быть особенно осторожными – местами ожидается гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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