В Брянском районе возле «зебры» микроавтобус сбил 52-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-08T16:40:18+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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В автоаварии под Брянском пострадала женщина-пешеход. ДТП произошло около шести вечера на участке «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь».

По предварительной версии областной Госавтоиспекции, 51-летний водитель ГАЗ-32212 ехал со стороны Выгоничей в сторону Брянска. Пострадавшая 52-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном месте.

При этом пешеходный переход был в зоне видимости.

- У раненой – перелом бедра и рана головы, - рассказали в ГИБДД. – Ее положили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU