На матче Брянской футбольной лиги подрались игроки

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-08T14:55:39+03:00

Спортсменов могут отстранить от несколько соревнований

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Во время матча 1/8 финала среднего кубка Брянской футбольной лиги произошла потасовка между игроками. Подрались спортсмены клубов «Десна» (Выгоничи) и Pivosquad (Брянск).

Как сообщает издание sport-32.ru, на 40-й минуте встречи один из участников выгоничской команды помешал оппоненту быстро ввести мяч в игру, ударив и по игровому снаряду, и ногам соперника.

За футболиста брянского клуба поспешили вступиться его одноклубники. В итоге по лицу досталось нескольким игрокам обеих команд. Потасовка длилась минут, потом футболистов помогли успокоить судьи и зрители.

Теперь футболистов, которые проявили активность во время драки, могут дисквалифировать на несколько матчей.

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ИСТОЧНИК KP.RU