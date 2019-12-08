В селе под Навлей установили Поклонный Крест

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-08T11:04:35+03:00

Он находится на въезде в населенный пункт

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В Навлинском районе установили Поклонный Крест. Как рассказали в пресс-службе брянской епархии, чин освящения прошел в субботу, 7 декабря.

Крест установили на въезде в навлинское село Чичково, у федеральной трассы Москва-Киев.

- Чин освящения совершили благочинный Навлинского церковного округа протоиерей Игорь Тараев и клирик благочиния иерей Андрей Тараев, - рассказали в брянской епархии. - На богослужении присутствовали глава Чичковского сельского поселения, православные местные жители, инициаторы установки креста, среди которых - бывший глава администрации села Владимир Финогенов.

В епархии также сообщили, что свой вклад в установку Поклонного Креста внесли и местные предприниматели.

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ИСТОЧНИК KP.RU