Массовое ДТП на Кургане в Брянске: столкнулись три машины

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-08T10:30:57+03:00

Из них две - такси

Изменить размер текста: A A

В Брянске на Кургане Бессмертия столкнулись три машины. ДТП произошло около часа ночи 8 декабря возле остановки общественного транспорта. Фото с места аварии появились в соцсетях.

Очевидцы говорят, что в ДТП угодили две машины такси. Есть ли пострадавшие и что стало причиной автоаварии, официальные ведомства пока не сообщали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU