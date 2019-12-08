Массовое ДТП на Кургане в Брянске: столкнулись три машины
Из них две - такси
Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на Кургане Бессмертия столкнулись три машины. ДТП произошло около часа ночи 8 декабря возле остановки общественного транспорта. Фото с места аварии появились в соцсетях.
Очевидцы говорят, что в ДТП угодили две машины такси. Есть ли пострадавшие и что стало причиной автоаварии, официальные ведомства пока не сообщали.
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ИСТОЧНИК KP.RU