2019-12-08T10:30:57+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Кургане в Брянске: столкнулись три машины

Из них две - такси
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.сom, группа "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на Кургане Бессмертия столкнулись три машины. ДТП произошло около часа ночи 8 декабря возле остановки общественного транспорта. Фото с места аварии появились в соцсетях.

Очевидцы говорят, что в ДТП угодили две машины такси. Есть ли пострадавшие и что стало причиной автоаварии, официальные ведомства пока не сообщали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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