На улице Бежицкой в Брянске насмерть сбили мужчину

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-08T10:16:15+03:00

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В Брянске на улице Бежицкой насмерть сбили мужчину-пешехода. О ДТП очевидцы рассказали в соцсетях.

Трагедия произошла около полпервого ночи в воскресенье, 8 декабря, возле ресторана «Баку».

Официальной информации о случившемся еще не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU