На улице Бежицкой в Брянске насмерть сбили мужчину
Трагедия произошла возле ресторана «Баку»
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В Брянске на улице Бежицкой насмерть сбили мужчину-пешехода. О ДТП очевидцы рассказали в соцсетях.
Трагедия произошла около полпервого ночи в воскресенье, 8 декабря, возле ресторана «Баку».
Официальной информации о случившемся еще не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU