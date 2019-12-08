2019-12-08T10:16:15+03:00
Происшествия

На улице Бежицкой в Брянске насмерть сбили мужчину

Трагедия произошла возле ресторана «Баку»
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"Фото: vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Бежицкой насмерть сбили мужчину-пешехода. О ДТП очевидцы рассказали в соцсетях.

Трагедия произошла около полпервого ночи в воскресенье, 8 декабря, возле ресторана «Баку».

Официальной информации о случившемся еще не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На матче Брянской футбольной лиги подрались игроки
В Брянске квадроцикл сбил пятилетнюю девочку
Под Брянском микроавтобус насмерть сбил 56-летнего мужчину
В селе под Навлей установили Поклонный Крест
В поселке Красная гора сгорел ВАЗ
Массовое ДТП на Кургане в Брянске: столкнулись три машины
В Брянске грабители в масках похитили из частного дома пять миллионов рублей
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал «золото» на Кубке мира
В Брянске открылся фестиваль научного-технического творчества молодежи
В Карачеве выкопали две минометные мины
На улице Литейной в Брянске «Тойота» сбила 39-летнюю женщину
В брянском драмтеатре прошел бенефис народного артиста Иосифа Камышева
В центре Новозыбкова фургон врезался в легковушку
В ДТП на улице Менжинского в Брянске пешеходу проломили череп