2019-12-07T20:12:55+03:00
Спорт

Брянский лыжник Александр Большунов завоевал «золото» на Кубке мира

Соревнования по скиатлону проходили в Норвегии
Ольга УМАРОВА
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Фото: Андрей Шилянов.Фото: Андрей Шилянов.
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Уроженец Брянщины Александр Большунов пришел к финишу первым на международных соревнованиях по скиатлону. Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходил в норвежском городе Лиллехаммер в субботу, 7 декабря.

Спортсмены соревновались на дистанциях в 15 и 30 километров (классика и свободный стиль). Александр Большунов занял первое место с результатом 1 час 17 минут и 42,4 секунды.

Вторым и третьим к финишу пришли норвежские спортсмены Крис Холлунд и Эмиль Иверсен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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