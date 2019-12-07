Брянский лыжник Александр Большунов завоевал «золото» на Кубке мира
Соревнования по скиатлону проходили в Норвегии
Фото: Андрей Шилянов.
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Уроженец Брянщины Александр Большунов пришел к финишу первым на международных соревнованиях по скиатлону. Второй этап Кубка мира по лыжным гонкам проходил в норвежском городе Лиллехаммер в субботу, 7 декабря.
Спортсмены соревновались на дистанциях в 15 и 30 километров (классика и свободный стиль). Александр Большунов занял первое место с результатом 1 час 17 минут и 42,4 секунды.
Вторым и третьим к финишу пришли норвежские спортсмены Крис Холлунд и Эмиль Иверсен.
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ИСТОЧНИК KP.RU