В Брянске открылся фестиваль научного-технического творчества молодежи

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-07T18:59:35+03:00

Он будет идти четыре дня

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В субботу, 7 декабря, в Брянске открылся первый Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» Центрального федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Событие открывали первые лица города и области, молодые инженеры, технологические предприниматели, руководители и воспитанники профильных учреждений, объединений научно-технического творчества, а также образовательные организации.

Как рассказали в региональном правительстве, основная задача фестиваля - создание условий для общения и обмена опытом молодых специалистов, педагогов и наставников в сфере научно-технического творчества.

- К нам приехали гости из Орла, Смоленска, Рязани, Тулы, а также из Донецкой и Луганской областей, - рассказала проректор по научной и инновационной деятельности Брянского государственного инженерно-технологического университета Елена Цублова. - Помимо нашего высшего учебного заведения в фестивале принимает Брянский государственный аграрный университет.

Фестиваль будет идти четыре дня, на протяжении которых участников ждет большая образовательная и интерактивная программа. К примеру, работы победителей конкурса «Витрина проектов» войдут в базу данных российских инновационных разработок талантливой молодежи.

А в рамках форума «Русское инженерное слово» организуют более 100 площадок. В их числе - мотивационные, дискуссионные, тренинговые, стратегические площадки, ворк-шопы и научные демонстрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU