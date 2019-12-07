В Карачеве выкопали две минометные мины
Они пролежали со времен Великой Отечественной
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В брянском городе Карачев нашли две военные мины. Об этом сообщает региональное МЧС.
На место выехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.
- Около часа дня спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой отечественной войны, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Это были две минометные мины.
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ИСТОЧНИК KP.RU