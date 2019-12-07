На «Полтиннике» в Брянске появились отбойники

СЕГОДНЯ 12:11 2019-12-07T12:15:21+03:00

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На улице Красноармейской в Брянске возле остановки «Полтинник» установили отбойники. Дорожное новшество горожане сфотографировали и опубликовали в соцсетях.

Разделительный забор сделали для того, чтобы пешеходы не выбегали на проезжую часть. В комментариях к посту пользователи высказывают разные мнения относительно сооружения и его необходимости на данном участке.

Напомним, в Брянске по улице Советской начали строить кольцо на новой дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU