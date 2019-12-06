2019-12-06T17:47:12+03:00
Происшествия

Юный житель Брянска попался на магазинной краже

Парня уже привлекали к административной ответственности
Елена РАКОВА
Поделиться:
Нарушителя задержали росгвардейцы.Нарушителя задержали росгвардейцы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

18-летний житель Брянска попался на краже из магазина на улице Пушкина. Похитителя заметили сотрудники торговой точки, они нажали "тревожную" кнопку. На вызов приехали сотрудники Росгвардии.

- На месте задержали неизвестного гражданина, который похитил в магазине товары и попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Им оказался 18-летний местный житель. Молодого человека уже привлекали к административной ответственности.

Парня передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День Героев Отечества в Брянске захоронят останки красноармейца
Брянскую заключенную за хорошее поведение на день выпустили из колонии
Два грузовика с санкционными польскими грушами "заблудились" в брянских лесах
В Брянске начали обустраивать кольцо на новой дороге по улице Советской
Брянский адвокат получил условный срок за избиение пенсионера
В Брянской области назвали среднюю сумму взятки
Прокуратура: Проректор БГУ получила взятку от руководителя казачьего института
В Брянске 9 декабря устроят сплошные проверки водителей
В Брянске поздравляют Героев Отечества
Полицейские провели для брянских студентов интеллектуальную игру
Брянцам напомнили о наказании за незаконную вырубку новогодних елей
В выходные на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД
Брянская областная филармония отпраздновала 75-летний юбилей
В Брянской области на два дня ограничат движение на переезде
В Брянске нашли вандалов, которые разгромили туалет в Майском парке
Треноги в Брянске-прибыльное дело
Житель Красногорского района ответит за украденные бюджетные 1,3 миллиона рублей