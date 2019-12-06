Юный житель Брянска попался на магазинной краже

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-06T17:47:12+03:00

Парня уже привлекали к административной ответственности

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18-летний житель Брянска попался на краже из магазина на улице Пушкина. Похитителя заметили сотрудники торговой точки, они нажали "тревожную" кнопку. На вызов приехали сотрудники Росгвардии.

- На месте задержали неизвестного гражданина, который похитил в магазине товары и попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Им оказался 18-летний местный житель. Молодого человека уже привлекали к административной ответственности.

Парня передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU