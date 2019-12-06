В Брянской области назвали среднюю сумму взятки

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-06T16:44:18+03:00

Оказалось взяток берут больше, чем передают. Фото: Мария Дедкова

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Стало известно, сколько денег дают и берут брянские взяточники. Средняя получаемая сумма составила 118 тысяч рублей, переданная - 97 тысяч рублей. Такую статистику за 11 месяцев озвучили на брифинге в прокуратуре Брянской области.

Сумма полученных взяток по делам, которые ушли в суд, составила 8,6 миллиона рублей. Переданных - 7,8 миллиона рублей.

К слову, с начала года правоохранители зарегистрировали 316 преступлений коррупционной направленности. Это на 68 процентов больше, чем в 2018-м.

Незаконное вознаграждение получали 63 раза. 65 раз деньги в конвертах пытались передать. 26 человек попались как посредники. Еще 99 брянцев передавали мелкие вознаграждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU