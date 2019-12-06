2019-12-06T16:52:59+03:00
Происшествия

Прокуратура: Проректор БГУ получила взятку от руководителя казачьего института

По версии следствия, за деньги сын должен был получить диплом
Мария Дедкова
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За деньги студент должен был получить диплом.За деньги студент должен был получить диплом.Фото: Елена РАКОВА
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Стали известны подробности громкого дела о взятке проректору Брянского государственного университета имени Ивана Петровского.

По версии следствия, 220 тысяч рублей Марина Сидорина получила от бывшего директора Брянского областного казачьего института Татьяны Зубовой.

За эти деньги ее сын должен был получить диплом. Такие подробности озвучили на брифинге прокуратуры Брянской области.

К слову, сама Татьяна Зубова отбывает наказание за коррупцию. Как установили в суде, вместе с коллегами она брала деньги со студентов с 2016-го по 2018 годы за сдачу экзаменов и зачетов. В июне этого года бывшая директор института получила 4,5 года колонии общего режима и штраф в 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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