2019-12-06T15:49:35+03:00
Авто

В Брянске 9 декабря устроят сплошные проверки водителей

Инспекторы ДПС будут проверять работу частных перевозчиков
Елена РАКОВА
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В Брянске пройдут сплошные проверки автомобилистов.В Брянске пройдут сплошные проверки автомобилистов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В понедельник, 9 декабря, в Фокинском районе Брянска устроят сплошные проверки автомобилистов. Рейд начнется в 10.00 и закончится в 10.30. Инспекторы ДПС расположатся на проспекте Московском в районе дома №160.

- Цель рейда - проверка легальности работы перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей, а также соблюдение режима труда и отдыха, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску.

В полиции напоминают: все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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