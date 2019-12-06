2019-12-06T15:23:59+03:00
Общество

В Брянске поздравляют Героев Отечества

Прием прошел в областном правительстве
Елена РАКОВА
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В Брянске чествовали Героев Отечества.В Брянске чествовали Героев Отечества.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В преддверии Дня Героев Отечества, который ежегодно отмечают 9 декабря, в правительстве Брянской области прошел торжественный прием. На него пригласили Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кашин, Героя Социалистического Труда Александра Ефимовича Боднара, Героя Социалистического Труда Георгия Константиновича Лобуса, полных кавалеров ордена Трудовой Славы Виктора Михайловича Логванева, Валентину Александровну Стененкову, Римму Михайловну Шевцову, Николая Гавриловича Маршалко, Антонину Павловну Тарасенкову, Героя Российской Федерации Александра Постоялко, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.

Участников торжественной встречи поблагодарили за мужество, воинскую доблесть, трудовые подвиги

- Здорово, что есть такая традиция проводить встречи в преддверии Дня Героев Отечества, - сказал Герой России Александр Постоялко. - Сегодня здесь присутствуют люди, которые прошли большой жизненный путь, отдавали себя без остатка во имя процветания своих предприятий, области, всю свою энергию, все знания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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