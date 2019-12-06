2019-12-06T14:56:18+03:00
Общество

Полицейские провели для брянских студентов интеллектуальную игру

Стражи порядка протестировали будущих специалистов на знание законов
Елена РАКОВА
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В интеллектуальной игре сошлись три команды.В интеллектуальной игре сошлись три команды.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские сыграли со студентами в интеллектуальную игру "Знатоки права". Ее провели в Брянском филиале РАНХиГС в День юриста.

- В игре приняли участие три команды студентов, обучающихся по направлениям "Юриспруденция" и "Экономическая безопасность", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Перед ребятами находилось игровое поле, разбитое на пять тем: "Конституционное право", "Теория государства и права", "Гражданское право", "Административное право" и "Уголовное право". Каждый блок состоял из пяти вопросов различной сложности, правильные и наиболее полные ответы гарантировали наивысшие баллы.

В итоге первое место заняла команда юридического факультета группа (ЮОО-16). Второе место разделили команда юридического факультета (группа ЮОО-17) и команда факультета "Экономика и финансы" (группа ЭБО-17).

Каждая команда получила грамоты и призы, а их самые активные представители - индивидуальные благодарности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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