Брянцам напомнили о наказании за незаконную вырубку новогодних елей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-06T13:59:01+03:00

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В преддверии Нового года жителям Брянской области напомнили о наказании за незаконную вырубку елей. Без ведома лесничих привезти из леса понравившееся дерево не получится.

Для выписки новогодних елей или сосен нужно прийти с паспортом в лесничество и там приобрести пушистую красавицу.

- Особое внимание хотелось бы обратить на тех "лесорубов", которые не прочь незаконно срубить новогоднее дерево, - отмечают в Управлении лесами Брянской области. - По постановлению правительства ущерб за одну незаконно срубленную ель или сосну составляет от 1000 до 2800 рублей. Помимо этого, нарушителей оштрафуют на три - четыре тысячи рублей.

Кстати, в этом году будут контролировать и перевозку елей. Поэтому на срубленное дерево нужно обязательно иметь документы на провоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU