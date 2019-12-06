В Брянской области на два дня ограничат движение на переезде

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-06T12:53:18+03:00

Проехать на переезде 91-й километр перегона Карачев - Мылинка можно будет по одной полосе. Фото: Анатолий ЯКИМОВ

Местным жителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать другие пути

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11 и 12 декабря с 9.00 до 16.00 ограничат движение на переезде под Карачевом. Здесь продолжается ремонт дорожного покрытия.

Проехать на переезде 91-й километр перегона Карачев - Мылинка можно будет по одной полосе, предупредили в УГИБДД по Брянской области.

Брянцам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и использовать пути объезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU