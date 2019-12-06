2019-12-06T11:53:24+03:00
Общество

В Брянске планируют капитально отремонтировать школу №34

На работы собираются выделить больше 32 миллионов рублей
Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, группа "Школа №34 г. Брянск".Фото: vk.com, группа "Школа №34 г. Брянск".
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Депутаты брянского горсовета продолжают обсуждать бюджет областного центра на следующий год. В основном речь идет о расходах городской казны. На заседании комитета по образованию стало известно, что 43 миллиона рублей направят на замену окон в школах и детсадах, 53 миллиона - на реконструкцию кровель.

- Программы по ремонту образовательных учреждений рассчитаны на три года, - уточнили в пресс-службе Брянского городского Совета народных депутатов. - Больше 32 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт школы №34, которая находится в Володарском районе. Завершится строительство школы на территории бывшего аэропорта, продолжится - в пятом микрорайоне. Заложены средства на индексацию и увеличение зарплат, питание детей, коммунальные платежи и налоги. Будут покупать мебель и технику для школ.

Предложили и создать программу по ремонту школьных бассейнов и спортивных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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