В Брянске планируют капитально отремонтировать школу №34

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-06T11:53:24+03:00

На работы собираются выделить больше 32 миллионов рублей

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Депутаты брянского горсовета продолжают обсуждать бюджет областного центра на следующий год. В основном речь идет о расходах городской казны. На заседании комитета по образованию стало известно, что 43 миллиона рублей направят на замену окон в школах и детсадах, 53 миллиона - на реконструкцию кровель.

- Программы по ремонту образовательных учреждений рассчитаны на три года, - уточнили в пресс-службе Брянского городского Совета народных депутатов. - Больше 32 миллионов рублей выделят на капитальный ремонт школы №34, которая находится в Володарском районе. Завершится строительство школы на территории бывшего аэропорта, продолжится - в пятом микрорайоне. Заложены средства на индексацию и увеличение зарплат, питание детей, коммунальные платежи и налоги. Будут покупать мебель и технику для школ.

Предложили и создать программу по ремонту школьных бассейнов и спортивных площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU