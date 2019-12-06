В Брянске на улице Калинина заработал новый светофор

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-06T11:36:05+03:00

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В Брянске заработал новый светофор. Он регулирует движение на улице Калинина у остановки "Фабрика РТИ", сообщает "НашБрянск".

Из-за нового дорожного объекта на участке возникли затруднения с движением. При этом до сих пор идет наладка другого светофора, который установили на набережной. Дорожником предстоит синхронизировать оба светофора, чтобы на узком участке улицы Калинина не возникали пробки.

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ИСТОЧНИК KP.RU