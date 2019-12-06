Брянцам предложили пожаловаться на коррупцию
Полицейские открыли «горячую линию»
Акция будет посвящена международному Дню борьбы с коррупцией.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Жителям Брянской области предложили пожаловаться на коррупцию. Для этого 9 декабря в региональном управлении МВД России откроют «горячую линию».
Такая акция будет посвящена международному Дню борьбы с коррупцией. Сотрудники полиции проконсультируют граждан и расскажут,как бороться со взятками.
Телефон горячей линии: 8 (4832) 66-73-46.
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ИСТОЧНИК KP.RU