2019-12-06T10:52:05+03:00
Общество

В брянскую колонию мобильники заключенным пытались передать с помощью квадрокоптера

Нарушителей с беспилотником заметили сотрудники исправительного учреждения
Мария Дедкова
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Квадрокоптер и мобильники изъяли и сдали на хранение в отдел безопасности учреждения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской областиКвадрокоптер и мобильники изъяли и сдали на хранение в отдел безопасности учреждения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области
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В колонию №1 в Брянске заключенным попытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера.

Подозрительный автомобиль поздно вечером остановили сотрудники исправительного учреждения. Оказалось, водитель и пассажиры раньше отбывали здесь наказание. У задержанных при себе были квадрокоптер и четыре емкости с семью мобильниками.

- Выяснилось, что посылка предназначалась осужденным, работающим на промышленной зоне колонии, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - По словам злоумышленников, телефоны они хотели доставить с помощью дрона.

Квадрокоптер и мобильники изъяли и сдали на хранение в отдел безопасности учреждения. На бывших заключенных составили административный протокол. Теперь им грозит штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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