В брянскую колонию мобильники заключенным пытались передать с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-06T10:52:05+03:00

Квадрокоптер и мобильники изъяли и сдали на хранение в отдел безопасности учреждения. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области

Изменить размер текста: A A

В колонию №1 в Брянске заключенным попытались доставить мобильники с помощью квадрокоптера.

Подозрительный автомобиль поздно вечером остановили сотрудники исправительного учреждения. Оказалось, водитель и пассажиры раньше отбывали здесь наказание. У задержанных при себе были квадрокоптер и четыре емкости с семью мобильниками.

- Выяснилось, что посылка предназначалась осужденным, работающим на промышленной зоне колонии, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - По словам злоумышленников, телефоны они хотели доставить с помощью дрона.

Квадрокоптер и мобильники изъяли и сдали на хранение в отдел безопасности учреждения. На бывших заключенных составили административный протокол. Теперь им грозит штраф.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU