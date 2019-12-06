На трассе в Жуковском районе столкнулись две иномарки: пострадал 47-летний водитель

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-06T10:25:04+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.10 на 152-м трассы "Орел-Смоленск".Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области

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В Жуковском районе 5 декабря столкнулись две иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7.10 на 152-м трассы "Орел-Смоленск".

По предварительной информации, 47-летний водитель за рулем "Хонды CР-В" во время поворота выехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой Авенсис" под управлением 30-летнего мужчины.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции, в ДТП пострадал 47-летний автомобилист. У него диагностировали сотрясение мозга, ушибы и раны лба и ноги. Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU