2019-12-06T09:55:29+03:00
Общество

В Красной Горе пьяный охотник нечаянно убил «коллегу»

Теперь виновник трагедии отправится в колонию-поселения
Мария Дедкова
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Заметив движение за стогом сена, охотник предположил, что там находится утка и выстрелил.Заметив движение за стогом сена, охотник предположил, что там находится утка и выстрелил.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Красногорский районный суд вынес приговор 45-летнему жителю Клинцов. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 11 августа прошлого года. Пьяный клинчанин отправился на охоту в деревню Поконь Гордеевского района. Заметив движение за стогом сена, охотник предположил, что там находится утка и выстрелил. Но это оказалась не птица, а человек.

- Суд назначил виновному наказание - год колонии-поселения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, клинчанин выплатит 700 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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