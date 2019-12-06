В Суземке стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля по хоккею
5 декабря в Суземкае стартовал отборочный этап 9-го Всероссийского фестиваля по хоккею. В соревнованиях поучаствуют любительские команды из спортсменов старше 40 лет. Первая игра прошла между командами «Партизан» из Брянска и «Салют» из Суземки.
На открытии соревнований приехали руководители области. Они поприветствовали спортсменов и дали старт турниру, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
К слову, всего в отборе поучаствуют восемь команд. Победители пройдут в следующий этап.
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ИСТОЧНИК KP.RU