Брянский пловец Илья Бородин завоевал «серебро» на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-06T09:13:13+03:00

Брянец уступил только опытному британскому пловцу. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области

Наш земляк отличился на дистанции 400 метров

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Брянский пловец Илья Бородин занял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходят с 4 по 9 декабря в Глазго в Международном плавательном центре Толлкросс.

Наш земляк отличился во второй день турнира. Илья Бородин выступал на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Время брянца составило 4 минуты и 3 секунды. Впереди оказался только британский пловец Макс Литчфилд.

Напомним, Илье Бородину всего 16 лет. Это его первый взрослый чемпионат Европы. Тренируется пловец под руководством Марины Свистак в спортшколе «Дельфин».

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ИСТОЧНИК KP.RU