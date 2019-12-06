Брянский пловец Илья Бородин завоевал «серебро» на чемпионате Европы
Брянский пловец Илья Бородин занял второе место на чемпионате Европы. Соревнования проходят с 4 по 9 декабря в Глазго в Международном плавательном центре Толлкросс.
Наш земляк отличился во второй день турнира. Илья Бородин выступал на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Время брянца составило 4 минуты и 3 секунды. Впереди оказался только британский пловец Макс Литчфилд.
Напомним, Илье Бородину всего 16 лет. Это его первый взрослый чемпионат Европы. Тренируется пловец под руководством Марины Свистак в спортшколе «Дельфин».
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ИСТОЧНИК KP.RU