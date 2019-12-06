2019-12-06T08:56:38+03:00
Общество

Брянского бизнесмена наказали за рекламу кальяна

Баннер с табаком потребовали убрать
Мария Дедкова
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Брянского предпринимателя наказали за рекламу кальяна.

Внимание антимонопольщиков привлек баннер: «Дунька магазин кальянов». Сообщение сопровождало изображение человека с дымом изо рта.

- Реклама явно была направлена на привлечение внимания всех посетителей и поддержание интереса, как к продавцу, так и к ассортименту, - говорят в УФАС по Брянской области. - Но по закону реклама табака, в том числе кальянов запрещена. Также нельзя показывать и сцены курения.

Рекламу брянской кальянной признали ненадлежащей. Баннер потребовали убрать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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