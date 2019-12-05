2019-12-05T18:36:27+03:00
Общество

Брянские спасатели отправили новогодние подарки для детей Донбасса

Гуманитарный груз от региона передадут в Луганскую и Донецкую области
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В четверг, 5 декабря, из Брянской области отправили гуманитарный груз в Луганскую и Донецкую области. Новогодние подарки для детей Донбасса от нашего региона передали в Донской спасательный центр в сопровождении сотрудников областного МЧС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне Нового года МЧС России помогает с доставкой новогодних подарков для юных жителей юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей.

Брянщина не осталась в стороне.

- Правительство региона в короткие сроки организовало работу по сбору и формированию груза с новогодними подарками, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Их передадут в Донской спасательный центр МЧС России в Ростовской области, где уже начала формироваться гуманитарная колонна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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