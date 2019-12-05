2019-12-05T18:21:04+03:00
Общество

В поездах «Брянск-Москва» сделали детскую библиотеку

Книгу можно взять у проводника
Ольга УМАРОВА
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Такие библиотеки будут работать и других направлениях, которые популярны у пассажиров с детьми.Такие библиотеки будут работать и других направлениях, которые популярны у пассажиров с детьми.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В поездах «Иван Паристый» сообщения Брянск-Москва теперь можно бесплатно почитать детские книги. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

В детской библиотеке «на колесах» представлены произведения таких авторов как Джоан Роулинг, Марк Твен, Алексей Толстой, Самуил Маршак, Николай Носов и другие.

- Библиотека рассчитана на детей от пяти до 14 лет, - уточнили в РЖД. - Чтобы взять понравившуюся книгу, нужно обратиться к проводнику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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