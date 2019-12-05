Юные танцоры из Брянска победили на международных соревнованиях

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-05T17:55:14+03:00

Никита Жариков и Александра Львутина стали абсолютными победителями в трех программах. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Брянские танцоры отличились на международных соревнованиях. Трехдневный танцевальный марафон Кубок «Европа - Азия 2019» проходил в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии.

На турнир съехались 2 415 танцевальных пар из 73 клубов 38 регионов России. От Брянска выступали воспитанники коллектива «Фантазия» областного методцентра «Народное творчество».

В трех программах - многоборья, европейской и латиноамериканской - абсолютными победителями и трехкратными обладателями престижного Кубка «Европа-Азия 2019» по танцевальному спорту среди детских танцевальных пар стали Никита Жариков и Александра Львутина.

- Никита и Саша не дали ни одного шанса на победу своим соперникам, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. – В Брянске они занимаются под руководством Светланы и Виктора Фанасютиных.

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ИСТОЧНИК KP.RU