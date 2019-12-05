За три недели брянцы 30 раз попались на получении незаконных соцвыплат

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-05T17:18:48+03:00

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За последние три недели жители Брянской области 30 раз попались на получении незаконных соцвыплат. Как рассказали в областном УМВД, среди мошеннических схем лидируют "чернобыльские" льготные пособия.

К примеру, в селе Алешенка Трубчевского района у своих знакомых был прописан 21-летний парень. За что получил он государства 21 тысячу рублей. Однако, как выяснили местные участковые, молодой человек там никогда не проживал.

Много случаев связано с незаконными выплатами для малоимущих.

- Жительница Жуковского района получила 22 тысячи рублей в качестве льготы на питание дочери в школе и детских пособий, - сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области. – А о том, что ее муж устроился на высокооплачиваемую работу и их семья больше не может считаться малообеспеченной, она в соцзащиту не сообщила. Специально занизили уровень доходов при оформлении справок с места работы супруги из Жуковки. Так их дочь-студентка смогла незаконно получить социальную стипендию – в трех выплатах ей перевели 21 тысячу рублей.

«Мухлют» брянцы и на пособиях по безработице, и с пенсионными выплатами. Так, 20-летний житель Дятьковского района, получавший пенсию по потери кормильца, при поступлении в вуз оформил федеральную надбавку для неработающих студентов.

- О том, что он начал работать, в пенсионном фонде узнали только через год, - говорят в УМВД. - Также выяснилось, что юношу отчислили из учебного заведения еще весной, и, умолчав о данном факте, он получил соцнадбавку в общей сумме 25 тысяч рублей.

По всем ситуациям пешается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество при получении выплат». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU