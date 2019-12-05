Брянец отправился в колонию-поселения за незаконную продажу 30 тысяч литров алкоголя

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-05T16:33:03+03:00

В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жителя Брянской области осудили за незаконную торговлю алкоголем.

Подпольный склад со спиртосодержащими напитками обнаружили в декабре 2017 года. Из незаконного оборота изъяли почти 30 тысяч литров алкоголя на 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Брянской области. На подозреваемого завели уголовное дело.

В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU