2019-12-05T16:33:03+03:00
Происшествия

Брянец отправился в колонию-поселения за незаконную продажу 30 тысяч литров алкоголя

Приговор вступил в законную силу
Мария Дедкова
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В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жителя Брянской области осудили за незаконную торговлю алкоголем.

Подпольный склад со спиртосодержащими напитками обнаружили в декабре 2017 года. Из незаконного оборота изъяли почти 30 тысяч литров алкоголя на 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Брянской области. На подозреваемого завели уголовное дело.

В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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