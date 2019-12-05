Брянец отправился в колонию-поселения за незаконную продажу 30 тысяч литров алкоголя
Приговор вступил в законную силу
В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
Жителя Брянской области осудили за незаконную торговлю алкоголем.
Подпольный склад со спиртосодержащими напитками обнаружили в декабре 2017 года. Из незаконного оборота изъяли почти 30 тысяч литров алкоголя на 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Брянской области. На подозреваемого завели уголовное дело.
В ноябре этого года Злынсковский районный суд приговорит бутлегера к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения.
Приговор вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU