СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-05T16:18:24+03:00

Дарью Бобрулько и ее тренера Николая Козлова поздравили коллеги. Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области

Приказ о присвоении звания опубликовали на сайте профильного министерства

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Брянская спортсменка Дарья Бобрулько стала мастером спорта по вольной борьбе. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте Министерства спорта России.

Дарью Бобрулько и ее тренера Николая Козлова поздравили коллеги и другие борцы.

Брянская спортсменка не раз становилась призером и победительницей всероссийских и международных соревнований. К слову, она входила в состав сборной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU