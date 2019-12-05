Брянская спортсменка Дарья Бобрулько стала мастером спорта по вольной борьбе
Приказ о присвоении звания опубликовали на сайте профильного министерства
Дарью Бобрулько и ее тренера Николая Козлова поздравили коллеги.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Брянская спортсменка Дарья Бобрулько стала мастером спорта по вольной борьбе. Соответствующий приказ опубликовали на официальном сайте Министерства спорта России.
Дарью Бобрулько и ее тренера Николая Козлова поздравили коллеги и другие борцы.
Брянская спортсменка не раз становилась призером и победительницей всероссийских и международных соревнований. К слову, она входила в состав сборной России.
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ИСТОЧНИК KP.RU