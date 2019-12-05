Болтливый охранник брянской компании пойдет под суд
35-летний сотрудник раскрыл коммерческую тайну
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35-летнего жителя Брянска будут судить за разглашение коммерческой тайны.
Горожанин работал охранником в крупной брянской компании. В июле прошлого года его поймали на том, что он раскрыл информацию о системе нефтепровода своему приятелю. Тот воспользовался полученными сведениями для кражи дизельного топлива, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
На брянца завели уголовное дело. В ближайшее время решать судьбу горожанина будет
Фокинский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU