2019-12-05T15:48:01+03:00
Общество

Болтливый охранник брянской компании пойдет под суд

35-летний сотрудник раскрыл коммерческую тайну
Мария Дедкова
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35-летнего жителя Брянска будут судить за разглашение коммерческой тайны.

Горожанин работал охранником в крупной брянской компании. В июле прошлого года его поймали на том, что он раскрыл информацию о системе нефтепровода своему приятелю. Тот воспользовался полученными сведениями для кражи дизельного топлива, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На брянца завели уголовное дело. В ближайшее время решать судьбу горожанина будет

Фокинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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