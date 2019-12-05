Брянские полицейские составили на дрифтеров 18 административных протоколов

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-05T15:18:50+03:00

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В Брянске полицейские составили 18 административных протоколов на любителей опасной езды. Напомним, дрифтеров заметили на парковках у торговых центров 4 декабря.

Сотрудники ГИБДД провели рейды. 11 административных дел завели за нарушение правил маневрирования, 6 – за излишнюю тонировку, еще один - за езду на неисправной машине. Нарушителей теперь ждут штрафы.

- На дорогах общего пользования каждый должен действовать в соответствии с Правилами дорожного движения, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Поэтому водители, которые профессионально занимаются дрифтом, должны делать это на специально отведенных площадках и трассах. Любители дрифта на дорогах общего пользования – нарушители.

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ИСТОЧНИК KP.RU