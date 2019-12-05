2019-12-05T15:18:50+03:00
Общество

Брянские полицейские составили на дрифтеров 18 административных протоколов

Теперь любителей опасной езды ждут штрафы
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: "Подслушано Брянск"Фото: "Подслушано Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске полицейские составили 18 административных протоколов на любителей опасной езды. Напомним, дрифтеров заметили на парковках у торговых центров 4 декабря.

Сотрудники ГИБДД провели рейды. 11 административных дел завели за нарушение правил маневрирования, 6 – за излишнюю тонировку, еще один - за езду на неисправной машине. Нарушителей теперь ждут штрафы.

- На дорогах общего пользования каждый должен действовать в соответствии с Правилами дорожного движения, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Поэтому водители, которые профессионально занимаются дрифтом, должны делать это на специально отведенных площадках и трассах. Любители дрифта на дорогах общего пользования – нарушители.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные танцоры из Брянска победили на международных соревнованиях
В кафе Новозыбкова изнасиловали девочку-подростка
За три недели брянцы 30 раз попались на получении незаконных соцвыплат
Брянец отправился в колонию-поселения за незаконную продажу 30 тысяч литров алкоголя
Брянская спортсменка Дарья Бобрулько стала мастером спорта по вольной борьбе
Болтливый охранник брянской компании пойдет под суд
В Брянске хотят открыть два новых автобусных маршрута
6 и 7 декабря брянских автомобилистов ждут сплошные проверки
Жительница Навлинского района едва не зарубила полицейского топором
Забивший до смерти мать брянец не разжалобил областной суд
Под Брянском столкнулись два ВАЗа: пострадала 41-летняя автомобилистка
В Брянске открыли сквер имени Александра Волкова
23 брянца будут получать премии за успехи в спорте
В Брянске пройдет фестиваль научно-технического творчества
Брянскую область наградили за уменьшение младенческой смертности
На Брянщине стали меньше находить фальшивых денег
Для районов Брянской области купили 144 автобуса
В Стародубе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
В Брянске сняли на видео зимних дрифтеров
В Брянске установили первую городскую елку
В Брянске на автомобилиста завели уголовное дело за взятку сотрудникам ДПС
В Карачеве неизвестные расстреляли мужчину
В Брянске первую очередь Литейного моста сдадут в 2021 году
В центре Брянска 5 декабря ограничат движение и парковку
В Брянске готовятся к строительству моста через Снежеть
В следующем году количество авиарейсов из брянского аэропорта увеличится почти в два раза
Брянские таможенники задержали украинца с 60 килограммами насвая