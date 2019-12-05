В Брянске хотят открыть два новых автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-05T14:46:36+03:00

Брянцам предложили познакомиться с изменениями и оставить свои пожелания. Фото: Мария Дедкова

Еще один планируют продлить

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В связи с покупкой новых автобусов в Брянске хотят создать два новых маршрута и продлить один существующий. Об этом сообщает автотранспортное предприятие.

Планируется, что автобус № 48 «Переулок Уральский – микрорайон Деснаград» пройдет по улицам Менжинского, Крылова, Дзержинского, проспекту Московскому, улицам Урицкого, Красноармейской, проспекту Ленина и улицам Бежицкой и Флотской.

Автобус № 51 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный» будет курсировать через Бульвар Щорса, улицы Пушкина, Димитрова, Калинина, Урицкого, Красноармейскую, проспекту Ленина, улицам Фокина, Совесткой, Бежицкой, Ульянова, Брянской пролетарской дивизии, XXII Съезда, Литейной и Ново-Советской.

Маршрут №37 «Фосфоритный завод – переулок Пилотов» продлят до Телецентра.

Горожанам предложили познакомиться с изменениями и оставить свои пожелания.

Брянцы начали обсуждать новинки в соцсетях. Некоторые пользователи отмечают, что автобусы будут дублировать маршруты троллейбусов. И последние вовсе окажутся нерентабельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU